وفد سوري رفيع يصل أنقرة ضمن جولة تحركات دبلوماسية إقليمية

شفق نيوز- دمشق

وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى العاصمة التركية أنقرة، يوم الأربعاء، يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم سلامة، لعقد مباحثات مع مسؤولين أتراك حول ملفات سياسية وأمنية تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من جولة مشتركة لوزير الخارجية ووزير الدفاع إلى موسكو، حيث عقدا لقاءات مع نظرائهما الروس، تناولت ملفات التعاون العسكري والتنسيق الأمني، إضافة إلى مناقشة مستجدات الوضع في الساحة السورية.

كما سبقت ذلك محطة دبلوماسية في العاصمة الأردنية عمّان، شهدت اجتماعاً بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأردني أيمن الصفدي، بحضور مسؤولين أمريكيين، ركز على قضايا أمن الحدود وسبل التهدئة في الجنوب السوري، إلى جانب ملفات إنسانية وسياسية.

ووفقاً للمراقبين، فتكتسب زيارة الوفد السوري إلى أنقرة أهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الميدانية في شمال شرق سوريا وشرق البلاد، حيث تتواصل الاشتباكات المتقطعة بين القوات الحكومية ومجموعات عشائرية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، في مناطق تمتد من ريف دير الزور إلى أطراف محافظة الرقة، وسط تحركات ميدانية متبادلة وتعزيزات عسكرية على خطوط التماس.

أجندة متوقعة للمباحثات

رغم عدم صدور بيان رسمي يوضح جدول أعمال الزيارة، تشير تقديرات سياسية إلى أن المباحثات قد تشمل ملفات أمن الحدود، وترتيبات خفض التصعيد في الشمال السوري، وآليات التعامل مع ملف اللاجئين، إضافة إلى بحث الترتيبات الميدانية في مناطق شرق الفرات بما يتقاطع مع التفاهمات الروسية – التركية.

ويرى مراقبون أن توالي المحطات الدبلوماسية من موسكو إلى عمّان ثم أنقرة يعكس تحركاً سورياً لإعادة تفعيل قنوات التواصل مع أطراف إقليمية ودولية مؤثرة في الملف السوري.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه دمشق إلى الاستفادة من التوازنات بين موسكو وأنقرة وعمّان وواشنطن، لضبط المشهد الأمني في الشرق والشمال الشرقي، وربطه بتفاهمات سياسية واقتصادية أوسع.

وتُظهر هذه الجولة أن المسار السوري يشهد إعادة ترتيب أولويات على أكثر من جبهة، تجمع بين الجهد الدبلوماسي والميداني، وسط بيئة إقليمية ودولية معقدة، حيث تتقاطع مصالح وأجندات الأطراف الفاعلة، فيما يبقى مصير التفاهمات مرهوناً بما سيتحقق على الأرض خلال الفترة المقبلة.