وفد حكومي سوري في الحسكة للتباحث بشأن اندماج "قسد"

شفق نيوز- الحسكة

ناقش وفد من وزارة الدفاع السورية، مع القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، يوم الجمعة، إجراءات اندماج أفراد "قسد" ضمن القوات الحكومة السورية.

,قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في خبر اوردته، إن "وفداً من الوزارة برئاسة رئيس هيئة العمليات في الجيش العميد حمزة الحميدي عقد اجتماعاً في مدينة الحسكة مع ممثلي قسد، لبحث إجراءات دمج الأفراد ضمن المؤسسة العسكرية، وتطبيق بقية بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد".

بالمقابل، ذكر بيان صادر عن "قسد" ورد وكالة شفق نيوز، أن "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية استقبلت وفد وزارة الدفاع في إطار استكمال تنفيذ بنود اتفاقية 29 كانون الثاني، وعملية الاندماج"، مشيراً إلى أن "المناقشات لا تزال مستمرة بهذا الخصوص".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، دعا في وقت سابق يوم الجمعة، الحكومة السورية وقوات "قسد" بقيادة الكورد إلى تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما.

جاء ذلك خلال لقائه في منطقة "بيرمام" في اربيل، مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وفقاً لبيان صادر عن مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، أنه خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع في غرب كوردستان (المناطق الكوردية في سوريا)، إضافة إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وآخر التطورات في سوريا.

ودعا بارزاني خلال الاجتماع الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، مؤكداً على ضرورة وجود تنسيق بين جميع الأطراف، بما يضمن حماية وترسيخ حقوق الشعب الكوردي في سوريا خلال المراحل المقبلة، في إطار الدستور.

في غضون ذلك وخلال لقائه وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، حذر بارزاني من مخاطر عودة ظهور تنظيم "داعش"، داعياً جميع الاطراف الى التعاون والتنسيق لمنع ذلك.

وبحسب بيان صادر عن المقر، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها إيمانويل ماكرون والزعيم الكوردي مسعود بارزاني لحثّ الأطراف على التوصل إلى اتفاق في سوريا، مثمّناً تلك الجهود عالياً.