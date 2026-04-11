وفد التفاوض الأميركي يصل إلى إسلام آباد تمهيدا لبدء محادثات جديدة مع إيران

شفق نيوز- إسلام آباد

أفادت وكالة رويترز، صباح السبت، بوصول وفد التفاوض الأميركي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تمهيدا لبدء مفاوضات المرتقبة مع إيران.

ويترأس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وفد واشنطن إلى المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

بينما يترأس وفد طهران محمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشورى الإسلامي)، بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

ومن المفترض أن تنطلق اليوم السبت، المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد الهدنة التي بدأت فجر الأربعاء الماضي، حيث توقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.