وفد التحالف الدولي يزور دير حافر ويبحث مع "قسد" التهدئة وتقييم الأضرار

شفق نيوز- دمشق

عقد وفد عسكري من قوات التحالف الدولي، بينها قيادات أميركية اجتماعا مع قادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي حيث بحث الجانبين خفض التوتر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفد التحالف الدولي ضم قائداً عسكرياً أميركياً كبيراً، إلى جانب قيادات من قسد ووحدات حماية المرأة، من بينهم القيادية في وحدات حماية المرأة روهلات عفرين، والقيادي في قوات سوريا الديمقراطية شيا كوباني.

وبحسب المراسل، تهدف الزيارة إلى خفض التصعيد بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية، اضافة الى قيام الوفد الأميركي بمعاينة مواقع تعرضت للقصف وتقييم حجم الدمار في المنطقة.

وكان رتلاً عسكرياً يضم مدرعات تابعة للتحالف الدولي وأخرى لقوات سوريا الديمقراطية، قد تحرك في وقت سابق من مدينة الطبقة باتجاه بلدة دير حافر شرقي حلب صباح اليوم.

وما يزال الجيش السوري يحشد قواته في ريف حلب الشرقي تحضيرا لشن عملية عسكرية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمنطقة دير حافر غرب الفرات والتي اعلنتها الحكومة السورية منطقة عسكرية في وقت سابق وفتحت ممرات لخروج المدنيين.