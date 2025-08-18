وفد اقتصادي سوري في الرياض لتفعيل اتفاقيات بمليارات الدولارات

شفق نيوز- دمشق

وصل وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على رأس وفد رسمي إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في إطار مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة الاقتصاد السورية في بيان، إن المباحثات ستتركز، اليوم الاثنين، على تطوير التعاون الثنائي وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة.

فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة تأتي استكمالاً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي عُقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، وشهد توقيع 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وشملت هذه المشاريع قطاعات العقارات، البنية التحتية، المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، والتجارة والاستثمار.

وكان المنتدى الاستثماري السوري–السعودي الذي عُقد في دمشق في تموز/يوليو الماضي، قد شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، تضمنت مشاريع في مجالات الطاقة، الاتصالات، الزراعة، الخدمات الصحية، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء ثلاثة مصانع أسمنت جديدة ومجمعات تجارية كبرى.

وتُعد هذه الاتفاقيات الأوسع منذ استئناف العلاقات بين دمشق والرياض، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية المشتركة.