وفاة و41 إصابة.. الحر يقسو على 11 دولة عربية وأمطار متوقعة في بلدين

شفق نيوز- متابعة

تشهد 11 دول عربية، يوم الاثنين، درجات حرارة لاهبة تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض البلدان، وبينما سجلت السودان حالة وفاة و41 إصابة بضربات شمس، يُتوقع أن تشهد الإمارات وسلطنة عمان أمطاراً رعدية.

جاء ذلك بحسب ما رصدته وكالة "الأناضول" في كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، والسودان.

السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، عبر منصة "إكس"، الاثنين، تبنيهاً بإنذار برتقالي (متوسط) يتضمن الإشارة لاحتمال حدوث موجة حارة اليوم.

وأفاد بارتفاع في درجات الحرارة من 49-50 درجة مئوية، في مناطق بالبلاد منها المنطقة الشرقية.

قطر

كشفت الأرصاد، عبر "إكس" الاثنين، أن البلاد تشهد اليوم "طقساً حاراً نهاراً وبعض السحب بينما الرياح أغلبها شمالية غربية - شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة".

الإمارات

المركز الوطني للأرصاد أفاد، عبر "إكس" الاثنين، بأن الطقس اليوم يشهد "فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة".

وأوضح أن هذه الرياح "تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتصل سرعتها 40 كم/س، مع سحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية".

البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية، عبر "إكس" الاثنين، إن "الطقس سيكون رطباً أحياناً وحاراً خلال النهار مع بعض السحب والرياح متقلبة الاتجاه من 5 عقد إلى 10 عقد".

وأردفت: "مع ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين، بينما ستسجل درجة الحرارة العظمى 45 درجة، والصغرى 29 درجة".

ومن المتوقع استمرار الأجواء الرطبة خلال اليومين المقبلين، مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة، وفق بيان للإدارة أمس الأحد.

وزادت أنه "اعتباراً من يوم الأربعاء تبدأ الرياح الشمالية الغربية بالنشاط، لتصبح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً خلال النهار، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة في المناطق المكشوفة وارتفاع أمواج البحر".

ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذه الرياح على مدى أسبوع، حسب إدارة الأرصاد.

ودعت المواطنين والمقيمين، خصوصاً مرتادي البحر والمناطق المفتوحة، بأخذ الحيطة والحذر.

الكويت

الأرصاد الجوية قالت الاثنين، عبر "إكس"، إن "الجو شديد الحر ورطب نسبياً على المناطق الساحلية بينما الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة".

سلطنة عمان

فيما أصدرت هيئة الأرصاد الاثنين، تنبيها عبر "إكس"، يتضمن "استمرار فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة".

وقالت إن الأمطار ستكون "مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة وأجزاء من محافظة ظفار".

الهيئة رصدت "نشاطاً للسحب الركامية على أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات الداخلية والظاهرة وشمال الشرقية، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة واحتمال توسعها خلال قادم الوقت".

مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان الاثنين "استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء".

وأفادت بأن "درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل 40 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 45 درجة مئوية".

وقالت إن "هذه الأجواء تستمر حتى يوم الثلاثاء، ولكن أقل حدة عن الأيام السابقة".

الهيئة نصحت بـ"عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في ساعة الذروة، والاكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة".

الأردن

أفادت إدارة الأرصاد الجوية، الاثنين، بـ"تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة اليوم قليلاً"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وتابعت: "ويكون الطقس حاراً نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحاراً في البادية، وحاراً جداً في الأغوار والبحر والعقبة".

إدارة الأرصاد حذت من "خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ولاسيما أوقات الظهيرة".

كما حذرت من "من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية في ساعات ما بعد الظهر، بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة أحياناً".

وتوقعت "انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة الثلاثاء".

سوريا

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في بيان الاثنين، أن "درجات الحرارة (اليوم) تميل للانخفاض بشكل ضفيف وتدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 3-6 درجات مئوية".

وأضافت أن "الجو حار إلى شديد الحرارة، خاصة على المناطق الشرقية والشمالية والشمالية الشرقية، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية".

المديرية حذرت من اشعال النار في المناطق الحراجية والزراعية (تفادياً للحرائق)، والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

وشددت على ضرورة عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر.

لبنان

قالت مصلحة الأرصاد الجوية، الاثنين، إن الحالة العامة للطقس تشهد استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط.

وتابعت أن درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر.

وتبدأ تلك الحالة الحارة بالانحسار غد الثلاثاء، وتتحول الأجواء إلى معتدلة عموما اعتباراً من الخميس، حسب الأرصاد اللبنانية.

السودان

تشهد مدينة بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر شرفي السودان، تصاعداً في حالات الإصابة بضربات الشمس، وسط موجة حر غير مسبوقة وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي، حسب إعلام محلي الاثنين.

وأعلنت شبكة أطباء السودان (أهلية)، في بيان الأحد عبر منصة "إكس"، تسجيل حالة وفاة و41 إصابة بضربات الشمس خلال يومين فقط، في ظل ظروف مناخية قاسية بلغت فيها درجات الحرارة 47 درجة مئوية.

ودعت إلى "ضرورة التحرك العاجل لحل مشكلة الكهرباء، خصوصاً في مراكز الإيواء والمناطق السكنية المكتظة".

الشبكة شددت على "أهمية دعم الكوادر الطبية بالمستلزمات اللازمة لعلاج ضربات الشمس، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية لتثقيف السكان حول سبل الوقاية".

وأكدت ضرورة "الإكثار من شرب المياه، وتفادي الخروج خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، واستخدام أغطية الرأس".

وسبق أن أعلنت شبكة أطباء السودان، في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن موجة حر شديدة ولاية البحر الأحمر (شرق)، أسفرت عن 28 حالة إصابة بضربات شمس، تُوفي منهم خمسة، بينهم امرأتان.