وفاة زوجة المرشد الإيراني علي خامنئي متأثرة بإصابتها

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بوفاة زوجة المرشد الإيراني علي خامنئي، متأثرة بإصابتها إثر الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على مقر الرئاسة الإيرانية في طهران.

وقالت وسائل الإعلام، إن "عقيلة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي توفيت بعد أيام من إصابتها".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.