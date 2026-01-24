وفاة أربعة أطفال من الجوع والبرد في كوباني جراء الحصار ونقص الغذاء

شفق نيوز- حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، برصد تدهورٍ مأساوي في الواقع الصحي بمدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب، في ظل الحصار المفروض على المدينة من قبل القوات الحكومية السورية في المناطق ذات الغالبية الكوردية.

ونقل المرصد عن أحد الأطباء العاملين في مشفى الأمل الحديث، أن "أربعة أطفال توفوا نتيجة الجفاف الناجم عن نقص التغذية والبرودة القارسة، فيما فقد عدد من الأطفال حديثي الولادة حياتهم أثناء الولادة داخل المشفى، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الأكسجين اللازم".

وأشار المرصد إلى أن "المدينة تعاني من انقطاع تام في حليب الأطفال ونقص حاد في الأدوية، إضافة إلى لجوء السكان لاستخدام مياه ملوثة للشرب، والاعتماد على ما تبقى من المياه المخزنة في الخزانات".

وأوضح أن "هذه الأوضاع تأتي في ظل حصار خانق تفرضه القوات التابعة للحكومة الانتقالية والفصائل الموالية لها على المدينة، بالتزامن مع استهداف القرى والأرياف المحيطة من قبل تلك القوات، مقابل ردود من قوات سوريا الديمقراطية في المناطق ذاتها".