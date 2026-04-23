وصول "جورج بوش" إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- متابعة

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الخميس، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" إلى الشرق الأوسط، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على منصة "إكس"، إن الحاملة كانت تبحر "في المحيط الهندي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 نيسان/أبريل"، مرفقا بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وبدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز.

وأرسلت الولايات المتحدة الحاملتين جيرالد فورد وأبراهام لينكولن إلى المنطقة قبيل بدء الهجوم على إيران، وأدت السفينتان دورا في الضربات.

وانتشرت مجموعتان من حاملات الطائرات الهجومية، بقيادة حاملتي الطائرات الأميركيتين "جيرالد آر. فورد" و"أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأولى من العملية ضد إيران، إلى أن تعرضت حاملة الطائرات فورد لحريق على متنها.

وبدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز.

وأرسلت الولايات المتحدة الحاملتين جيرالد فورد وأبراهام لينكولن إلى المنطقة قبيل بدء الهجوم على إيران، وأدت السفينتان دورا في الضربات.

وانتشرت مجموعتان من حاملات الطائرات الهجومية، بقيادة حاملتي الطائرات الأميركيتين "جيرالد آر. فورد" و"أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأولى من العملية ضد إيران، إلى أن تعرضت حاملة الطائرات فورد لحريق على متنها