وصل لقواعد بيانات سيادية.. إعدام أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة “ميزان” للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام لأحد أهم جواسيس إسرائيل في البلاد.

وأشار الموقع الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، إلى أنّ “الجاسوس كانت لديه إمكانية الوصول لقواعد البيانات السيادية لإيران”.

وأكّد الموقع أن الجاسوس يدعى "بهمن شوبي"، وكان خبيراً في قواعد البيانات، ودخل مشاريع الاتصالات الحساسة في البلاد من خلال تواجده في شركة تعتمد على المعرفة.