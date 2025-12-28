وسط إغلاق لمجمعات تجارية.. احتجاجات في سوق طهران بعد قفزة للدولار (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أغلق عدد من أصحاب المحال في سوق طهران، بينهم تجار في مجمع "علاء الدين" للهواتف ومركز "چارسو" التجاري، متاجرهم يوم الأحد، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية واضطراب سوق الصرف.

وبحسب مقاطع مصورة بدأ محتجون داخل "علاء الدين" دعوات للإضراب وتوسيع الإغلاق، مرددين هتافات من بينها "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعاً معاً"، إلى جانب دعوات لأصحاب المحال الآخرين للانضمام إلى الإضراب.

كما أظهرت مقاطع أخرى انضمام تجار في شارع الجمهورية، وكذلك في سوق "شوش" جنوبي طهران، إلى الاحتجاجات المتزامنة، مع ترديد عبارات تحث الآخرين على الخروج وإغلاق المتاجر.

وتزامنت هذه التحركات مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة ليتجاوز 144 ألف تومان، مقارنة بنحو 137 ألف تومان في اليوم السابق، وبنحو 114 ألف تومان قبل شهر.