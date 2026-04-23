وسط تعثر المفاوضات.. إيران تستولي على سفينتين قرب هرمز

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن إيران استولت على سفينتين قرب مضيق هرمز، فيما كشف دبلوماسي باكستاني أن التقدم في المفاوضات بين طهران وواشنطن ضعيف للغاية.

وذكرت "رويترز" عن مصادر أن "سفينتي حاويات استولت عليهما إيران قرب مضيق هرمز، وتم اقتيادهما إلى ميناء بندر عباس".

إلى ذلك، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجي، إن "ثلاث سفن خضعت لإجراء تأديبي بهرمز أمس، والأميركيون لا يملكون شجاعة الاقتراب من المضيق".

من جانب آخر، قال دبلوماسي باكستاني، إن لا حديث عن إلغاء المفاوضات حتى الآن، مبيناً أن المحادثات "معطلة" والتقدم فيها ضعيف للغاية.

كما أوضح أن إيران أبلغت إسلام آباد أن الحصار هو العقبة أمام حضورها المفاوضات، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة باستمرار الحصار البحري على إيران.

وقال الدبلوماسي الباكستاني إن استمرار المحادثات بين البلدين يتطلب تنازلاً من طهران وواشنطن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر الثامن من نيسان/ أبريل، بغية إفساح المجال للحل الدبلوماسي.

لكنه حذر من أن طهران أمام فرصة أخيرة من أجل الإتيان برد أو مقترح موحد بشأن المطالب الأميركية.