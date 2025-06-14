وسائل إعلام إيرانية: أضرار كبيرة باستهداف محيط قاعدة الإمام المهدي

شفق نيوز/ أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم السبت، بحدوث انفجار كبير أدى لأضرار، بمحيط قاعدة الإمام المهدي العسكرية.

وقالت الوكالة إنه "قبل ساعة، سُمع دوي انفجار في محيط ثكنة المهدي بأرومية".

وأضافت، نقلا عن شهود عيان، أن "الانفجار كان قويًا وأحدث أضرارًا جسيمة"، مبينة ان "جمعية الهلال الأحمر أعلنت أن قوات الإغاثة والإسعاف المتجهة إلى الثكنة تعرضت لقصف إسرائيلي مباشر، مما أسفر للأسف عن استشهاد اثنين منهم".