دوي انفجارات في البحرين والكويت و"أبو ظبي"

شفق نيوز- متابعة

سُمعت أصوات انفجارات في البحرين والكويت، إضافة إلى أبوظبي، يوم السبت، بالتزامن مع العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت وسائل إعلام عربية واجنبية، يوم السبت، بسقوط صاروخ بمنطقة الجفير في البحرين التي تضم قاعدة بحرية للقوات الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن مصادر أمنية القول إن "مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأميركي تعرّض لهجوم صاروخي"، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

وفي تطور متزامن، كشفت وكالة "رويترز"، عن سماع دوي انفجار هائل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من دون صدور توضيح فوري بشأن طبيعة الانفجار أو أسبابه.

كما أعلن الطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً أمام حركة الطائرات والمسافرين، كإجراء احترازي في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.