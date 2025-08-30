وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقتل "أبو عبيدة" في غزة

شفق نيوز- غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، عن استهداف المتحدث باسم كتائب القسام الفلسطينية "أبو عبيدة" بعملية نفذت في غزة.

وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "هاجمنا بمسيّرة أحد العناصر المركزية في حماس بمدينة غزة"، كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل أخرى.

حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "هدف الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة بالتعاون مع جهاز الشاباك، هو الناطق باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة".

كما أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن "هدف الغارة على مبنى بمدينة غزة كان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام".