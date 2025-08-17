وسائل إعلام حوثية: تعرض محطات كهرباء في صنعاء لقصف إسرائيلي

شفق نيوز - صنعاء

ذكرت وسائل إعلام حوثية، أن محطات كهرباء في صنعاء تعرضت لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

وقال مصدر بالدفاع المدني، إنه تم إخماد النيران الناجمة عن القصف على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

وهز دوي انفجارين عنيفين، في وقت مبكر يوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر قصف يعتقد إنه للطيران الإسرائيلي.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية: "إن انفجاريين عنيفين هزا العاصمة صنعاء، إثر قصف يعتقد أنه استهدف محطة كهرباء حزيز (جنوبا)".

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

يأتي هذا الانفجار عقب هدوء حذر شهدته العاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.

وسبق أن شهدت صنعاء انفجارات عنيفة إثر غارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت مواقع متفرقة للجماعة، "رداً على هجمات الحوثيين على إسرائيل، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر".