وسائل اعلام: إيران أطلقت نحو 800 طائرة مسيّرة وصاروخ صوب اسرائيل

شفق نيوز/ افادت وسائل إعلام إيرانية أن إيران بدأت الرد على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق، فجر اليوم الجمعة، في عملية أطلقت عليها اسم رمزي "الأسد الصاعد".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن "إيران أطلقت حوالي 800 مسيّرة وصاروخ كروز نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن العملية الإيراني أطلق عليها مسمى "عملية الوعد الصادق 3".

في غضون ذلك أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي ان، البلاد لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية المقررة في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد.

وصرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن إيران وجهت عشرات الطائرات المسيرة صوب اسرائيل ردا على العملية العسكرية غير المسبوقة التي شنتها تل أبيب وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين و علماء نوويين إيرانيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "مازلنا نضرب اهدافا عسكرية في إيران، وسلاح الجو يعمل على بعد آلاف الكيلومترات من اسرائيل".

وأضاف أن "200 مقاتلة حربية اسرائيلية شاركت في العملية العسكرية"، موضحا أنه "تم إطلاق 330 قذيفة على إيران، واستهداف 100 هدف إيراني بينها مواقع نووية خلال الليل".

كما أكد المتحدث مقتل قادة عسكريين في الحرس الثوري والجيش الايراني اضافة الى علماء نوويين، لافتا الى أن تقدمت في المجال النووي، ووفقا لمعلومات سرية تُكشف لأول مرة، وأجرت خطة سرية لإستكمال أجزاء سلاح نووي من قبل علماء.

وذكر أن القيادة الايرانية تمتلك آلاف الصواريخ البالستية، وتواصل تسليح وتمويل أذرعها في الشرق الأوسط ضد إسرائيل، وكانت حركة حماس وحزب الله لديهما خطة لشن هجوم بري على اسرائيل.

وتابع المتحدث القول إن: ايران اطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة تجاه إسرائيل، مضيفا أنه "امامنا ساعات لوصولها، ومنظومات الدفاع ستتصدى لها، ولكن سيكون الأمر صعبا علينا".