وسائل اعلام: مقتل 20 قائداً عسكرياً إيرانياً بينهم حاجي زاده

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زاده، خلال الهجوم الجوي الذي نفذ داخل إيران.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية وايرانية بمقتل 20 قائداً عسكرياً إيرانياً خلال الضربات، بينهم العميد مهدي رباني، مساعد شؤون العمليات في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الذي لقي حتفه مع زوجته وأبنائه.

كما أشارت وسائل اعلام ايرانية إلى مقتل العميد داود شيخيان، قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، في ضربة استهدفت موقعاً استراتيجياً قرب العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية، بوقوع هجوم جديد استهدف منطقة قريبة من مطار تبريز شمال غربي إيران.