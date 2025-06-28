وساطة عربية.. خطة أمريكية لوقف الحرب في غزة خلال أيام

شفق نيوز - القاهرة

كشفت مصادر مصرية، يوم السبت، عن وجود تحضيرات أمريكية لعقد اجتماع بشأن غزة في العاصمة القطرية الدوحة بغية إنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي.

وأشارت المصادر، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"، إلى أن "الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء مصر وقطر نيتها تقديم مقترح شامل يتضمن وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية، مع التركيز على إعادة إعمار القطاع".

وأضافت أن "الوسطاء طالبوا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل كشرط أساسي لإطلاق المفاوضات، بهدف تهيئة الأجواء لتطبيق الخطة".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل.