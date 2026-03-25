وساطة تركية "مكوكية" لتهدئة الصراع بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- أنقرة

أفاد هارون أرماجان، نائب رئيس الشؤون الخارجية في حزب ​العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس ‌رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن تركيا تؤدي دورا في نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لتشجيع التهدئة ​وإجراء مفاوضات مباشرة.

وأوضح أرماجان، أن "تركيا تنقل أيضا إلى ⁠دول الخليج، التي وجدت نفسها في خضم الحرب ​الإقليمية التي تتسع رقعتها وأشعلتها الهجمات الأميركية الإسرائيلية ​على إيران"، دون توضيح طبيعة تلك الرسائل.

وفي وقت سابق من اليوم،،رفض الجيش الإيراني، تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن واشنطن تجري مفاوضات لإنهاء الحرب.

وسعت تركيا، ​العضو في حلف شمال الأطلسي، للتوسط في المحادثات ​بين واشنطن وطهران قبل اندلاع الهجمات منذ نحو شهر، فيما وذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "أنقرة تُقدم ​نصائح ودية لطهران من ​أجل تجنب ⁠اتساع نطاق الحرب، وأنه على اتصال أيضا بواشنطن لفهم موقف الطرفين".

وقال ​مصدر دبلوماسي تركي، الأحد الماضي، إن "فيدان ​أجرى ⁠محادثات مع مسؤولين أميركيين ومع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وآخرين لبحث سبل إنهاء الحرب.