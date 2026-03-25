وساطة تركية "مكوكية" لتهدئة الصراع بين واشنطن وطهران
شفق نيوز- أنقرة
أفاد هارون أرماجان، نائب رئيس الشؤون الخارجية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن تركيا تؤدي دورا في نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لتشجيع التهدئة وإجراء مفاوضات مباشرة.
وأوضح أرماجان، أن "تركيا تنقل أيضا إلى دول الخليج، التي وجدت نفسها في خضم الحرب الإقليمية التي تتسع رقعتها وأشعلتها الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران"، دون توضيح طبيعة تلك الرسائل.
وفي وقت سابق من اليوم،،رفض الجيش الإيراني، تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن واشنطن تجري مفاوضات لإنهاء الحرب.
وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، للتوسط في المحادثات بين واشنطن وطهران قبل اندلاع الهجمات منذ نحو شهر، فيما وذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "أنقرة تُقدم نصائح ودية لطهران من أجل تجنب اتساع نطاق الحرب، وأنه على اتصال أيضا بواشنطن لفهم موقف الطرفين".
وقال مصدر دبلوماسي تركي، الأحد الماضي، إن "فيدان أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين ومع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وآخرين لبحث سبل إنهاء الحرب.