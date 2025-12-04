وزير إيراني: سنشتري المياه من أي دولة لمواجهة الجفاف

شفق نيوز- طهران

أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس، عزمها شراء المياه من الدول المجاورة بسبب موجة جفاف تضرب البلاد على نطاق واسع.

وقال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي: "إذا كانت هناك دولة مستعدة لبيع المياه، فسوف نشتريها".

كما أدرجت إيران على جدول الأعمال مسألة "استيراد المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتعاني معظم الدول المجاورة لإيران من الجفاف ونقص المياه، بما في ذلك العراق وأفغانستان والمناطق الحدودية الباكستانية، أما أرمينيا في الشمال، فلديها احتياطيات مائية أكبر نسبياً.

وتعد إيران واحدة من أكثر دول العالم جفافاً، وقد لاحظ الخبراء في السنوات الأخيرة انخفاضاً كبيراً في معدلات هطول الأمطار، فيما تتزايد موجات الجفاف وغيرها من الظواهر المناخية الحادة.