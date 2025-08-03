وزير لبناني: رفض حزب الله تسليم سلاحه انتحار

شفق نيوز- بيروت

أكّد وزير العدل اللبناني عادل نصار، يوم الأحد، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تمسك "حزب الله" بسلاحه، محذراً من أن رفض الحزب تسليم سلاحه يعني "انتحاراً" لن يُسمح له بجرّ البلاد إليه.

وقال نصار، في منشور على منصة "إكس"، إنه "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان نصار، شدد في مؤتمر صحفي، أول أمس الجمعة، على أنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها"، قائلاً: "لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية".

وأضاف وزير العدل، أن "ما وصفه بالسلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين".

هذا ويستعد القصر الجمهوري، الثلاثاء المقبل، لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة نزع سلاح الحزب، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع.