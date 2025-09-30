وزير إسرائيلي يهاجم خطة ترامب للسلام في غزة: فشل دبلوماسي وأوهام

شفق نيوز- الشرق الأوسط

هاجم وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث وصفها بالفشل الدبلوماسي، وأوهام سياسية.

ووصف سموتريتش، في منشور على منصة إكس، الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال.. عن كل دروس هجوم 7 أكتوبر" الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، مردفاً: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

وتابع سموتريتش: "بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد عامين من التفاني والبطولة والتضحيات التي قدمها شعبنا، مع خسائر مؤلمة وإنجازات كبيرة بفضل الله وفي جميع الساحات، لا يمكن العودة إلى السياسات القديمة التي تضع أمننا بيد أطراف خارجية، أو الاعتماد على أوهام بأن الآخرين سيقومون بالعمل عنا".

ولفت إلى أنه "كما لا يمكن استبدال إنجازات حقيقية على الأرض بأوهام سياسية أو بالاكتفاء باحتفالات دبلوماسية لامعة وشعارات مثل "حل الدولتين" أو "فلسطينيون يحكمون فلسطينيين"، أو الحديث عن شرطة فلسطينية تُدرَّب من مصر والأردن، وقطر كلاعب مركزي".

وأكمل قائلاً: "كل ذلك مجرد عودة إلى مفاهيم أوسلو القديمة، وهو إضاعة تاريخية لفرصة التحرر منها، وفشل سياسي كبير، وتجاهل لدروس السابع من أكتوبر. برأيي هذا الطريق سينتهي بالبكاء، وأطفالنا سيضطرون إلى القتال مجددا في غزة. هذا ما وصفه آينشتاين بالجنون: أن تكرر نفس الأفعال وتنتظر نتائج مختلفة".

ومن جهتها، رحبت دول ومنظمات دولية باقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم خطة ترامب للسلام، حيث قال متحدث باسم المنظمة للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال بشأن خطة ترامب: "نحن نرحب بكل جهود الوساطة، والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم، بما في ذلك، كما تتوقع، بتوفير المساعدات الإنسانية".