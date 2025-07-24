وزير إسرائيلي: نهدف إلى محو غزة وستكون في النهاية يهودية بالكامل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، يوم الخميس، إن تل أبيب "تدفع باتجاه محو غزة"، وأنه "في نهاية المطاف ستكون غزة كلها يهودية"، بحسب تعبيره.

ووصف إلياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قطاع غزة بأنه "شر يجب القضاء عليه"، مضيفاً: "نحن نقضي على هذا الشر".

ويعرف إلياهو بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو الرئيس السابق لجمعية "حاخامات المجتمع في إسرائيل"، ويشغل حالياً منصب وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية.

وفي تعليق على هذه التصريحات التي أثارت جدلاً، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بشدة ما قاله الوزير إلياهو، واصفاً كلامه بأنه "هجوم أخلاقي وكارثة تفسيرية".

وذكر لابيد: "لن تقنع إسرائيل العالم بعدالة حربنا ما دامت تقودنا حكومة أقلية متطرفة بوزراء يقدّسون الدم والموت".

وتابع لابيد "لا يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي، ولا يموتون ولا يصابون لإبادة المدنيين، بل يقاتلون لاستعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل".