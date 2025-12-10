وزير إسرائيلي: الحرب مع سوريا قادمة لا محالة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، يوم الثلاثاء، أن الحرب مع سوريا حتمية، وذلك في تعليق على تسجيلات يظهر فيها جنود سوريون يهتفون لغزة، خلال مسيرة احتفالية بـ"عيد التحرير".

وكتب شيكلي، عبر حسابه على منصة "إكس": "الحرب حتمية"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو.

وفي سياق متصل، اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بـ"الدفاع عن المصالح التركية"، مؤكدًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر باراك عنصرًا يتصرف بعداء تجاه إسرائيل"، على حد قوله.

وأشار المسؤول إلى أن "نتنياهو يرى أن باراك، يتأثر بشكل كبير بالمصالح التركية في سوريا، ويتصرف كسفير يخدم أنقرة"، وفق ما نقل موقع "واللا".

يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير نشرتها وسائل إعلامية إسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تنفيذ هجوم مفاجئ من جنوب سوريا، قد يشبه في طبيعته عملية الاقتحام التي جرت، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وتشير التقديرات الإسرائيلية، بحسب تقارير نشرتها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"معاريف"، إلى "إمكانية محاولة نحو 40 مركبة عبور الحدود من نقطتين أو ثلاث نقاط انطلاقًا من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وبحسب التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية، فإن "إيران تعمل من خلال جماعات مسلحة على التحضير لهجوم واسع من الجنوب السوري، يهدف إلى فتح جبهة ضغط جديدة على إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.

وتعتبر العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سهم باشان"، هي الأولى منذ 50 عامًا، بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 أيار/ مايو 1974، في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، حيث تخطت القوات الإسرائيلية السياج الحدودي وفرضت سيطرتها على أراض سورية جديدة.

ووقّع الجيشان السوري والإسرائيلي، اتفاق فض الاشتباك في 31 آيار/ مايو 1974، لوقف إطلاق النار عقب حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وفي ذات التاريخ تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.