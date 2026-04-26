وزير خارجية عُمان: أجريتُ نقاشاً مثمراً مع عراقجي بشأن هرمز

شفق نيوز- مسقط

قال وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، مساء اليوم الأحد، إنه أجرى نقاشاً مثمراً حول مضيق هرمز مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأضاف البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز: "بصفتنا دولاً ساحلية، ندرك مسؤوليتنا المشتركة تجاه المجتمع الدولي، والحاجة الإنسانية الملحّة للإفراج عن البحّارة المحتجزين منذ فترة طويلة جداً".

وأكد: "هناك حاجة إلى الكثير من الجهود الدبلوماسية، وإلى حلول عملية لضمان حرية الملاحة بشكل دائم".

وفي سياق ذي صلة، قال مسؤولون باكستانيون لوكالة "أسوشيتد برس"، إن عراقجي بقي في إسلام آباد 3 ساعات، وأن المحادثات غير المباشرة بين أميركا وإيران لا تزال مستمرة.

وكان عراقجي قد وصل، الأحد، إلى إسلام آباد للمرة الثانية خلال 24 ساعة، قادماً من العاصمة العُمانية مسقط حيث التقى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وأجرى مباحثات معه ومع كبار المسؤولين في السلطنة، ثم غادر إلى روسيا وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي عراقجي خلال زيارته لموسكو يوم غد الاثنين.