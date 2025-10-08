وزير خارجية تركيا يهاجم نتنياهو: يريد تخريب مفاوضات غزة

شفق نيوز- أنقرة

هاجم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالاحتفاظ بخطة بديلة دائماً، لتخريب أي تفاوض بشأن غزة.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة، إن "نتنياهو لديه دائماً خطة ب لتخريب التفاوض بشأن غزة ولا أعتقد أن لديه الآن فرصة للمناورة".

وأوضح أن جواب حركة حماس على خطة ترمب بخصوص المحادثات كان "إيجابياً للغاية"، مشيراً إلى "وجود 4 مواضيع يتم نقاشها بشكل رئيس خلال المحادثات الجارية في مصر".

ولفت فيدان، إلى أنه في حال تم اليوم التوصّل إلى تفاهمات خلال المحادثات الجارية في شرم الشيخ، فسيتم اليوم "الإعلان عن وقف لإطلاق النار".

وشدّد في تصريحاته على أن "الأولية الآن في غزة هي لوقف إطلاق النار".