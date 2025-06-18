وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد تدمير المقر العام للأمن الداخلي الإيراني

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، أن سلاح الجو دمر "المقر العام للأمن الداخلي" الإيراني بعدما أفاد الجيش بأنه قصف أهدافاً عسكرية في طهران.

وقال كاتس في بيان إن "سلاح الجو دمر للتو المقر العام للأمن الداخلي للنظام الإيراني، الذراع الرئيسة للقمع"... متوعداً "رموز النظام في كل مكان".

وشن الجيش الإسرائيلي، في اليوم السادس من الحرب مع إيران، هجمات على العاصمة طهران، فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه تم ضرب "أهداف نووية" في الهجمات.

وبحسب أنباء أولية، فقد سمع دوي انفجارات بالقرب من مطار "بيام" في مدينة كرج غرب طهران.