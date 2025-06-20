وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بتكثيف الهجمات داخل إيران

شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، الجيش بتكثيف هجماته داخل إيران، مع التركيز بشكل متزايد على الأهداف المرتبطة بالحكومة في العاصمة طهران.

وقال كاتس، في تعليماته التي صدرت مساء اليوم، إن الهدف من ذلك هو "زعزعة استقرار النظام الإيراني".

وأضاف أنه من المقرر استهداف رموز الدولة، ودفع سكان طهران إلى إخلاء شامل للعاصمة، مشيراً إلى عزمه مواصلة استهداف المنشآت والعلماء المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن الهدف المعلن لإسرائيل من هذه الحرب هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية وصواريخ، غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ألمح مرارا إلى أن إسرائيل ربما تسعى لتحقيق أهداف أخرى.