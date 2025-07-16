وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم النظام السوري: سنصعد بحال عدم انسحاب الجيش من السويداء

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، النظام السوري، من التصعيد في حال عدم انسحاب الجيش من منطقة السويداء ذات طائفة الدروز.

وقال كاتس، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "يجب على النظام السوري أن يخلي سبيل الدروز في السويداء ويسحب قواته منها"، مبيناً أنه "كما أوضحنا وحذرنا، لن تتخلى إسرائيل عن الدروز في سوريا وستطبق سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة، وسيصعد قريبا من مستوى الرد على النظام إذا لم تفهم الرسالة".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا إلى 248 قتيلاً، في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وكانت تلك القرى قد تعرضت، خلال الأيام الماضية، لحملة أمنية قُتل خلالها عدد من المدنيين واعتُقل آخرون، وبينهم مزارعون وطلاب لا علاقة لهم بالنظام السابق، وفقاً لمصادر المرصد.

ومنذ 13 تموز الجاري، تشهد السويداء مواجهات عنيفة بين "الدروز وبدو موالين لحكومة الشرع"، أدت لمقتل العشرات وسط محاولات رسمية لوقف إطلاق النار، فيما تدخلت القوات الإسرائيلية جوًا بزعم حماية الأقلية الدرزية، ما يجعل المحافظة على شفا انفجار أمني وأمني متجدد.