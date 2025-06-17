وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن قائمة أهداف نووية إيرانية

شفق نيوز/ كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، أن هنا عشرة أهداف نووية إيرانية ضمن قائمة الاستهداف.

وقال كاتس، في تصريحات متلفزة "في منطقة طهران ذاتها، هناك أكثر من عشرة أهداف نووية. نحن على وشك تدمير هذه المواقع، كما أن منشأة فوردو هي مسألة سيتم التعامل معها بالتأكيد أيضاً"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف "كل محاولة لتجديد البرنامج النووي الإيراني، سترد عليها إسرائيل، وكل بنية تحتية إدارية تابعة للنظام الإيراني تختلط مع البنية العسكرية، ستعتبر هدفاً لإسرائيل".

وفي ليلة 13 حزيران/ يونيو الجاري، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنّتها إسرائيل هي المنشآت النووية والجنرالات والفيزيائيين النوويين البارزين والقواعد الجوية وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "أرض-أرض".

بدورها، إيران التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.