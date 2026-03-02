وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باغتيال أمين عام "حزب الله"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

توعد وزير الدفاع في إسرائيل يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، باستهداف الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، معتبراً أنه "أصبح هدفاً واضحاً" ضمن ما وصفها بالأهداف المعدّة للتصفية.

وقال كاتس إن "حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً على إطلاق النار باتجاه إسرائيل"، مضيفاً أن "الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أصبح هدفاً للتصفية".

وادعى كاتس أن "من يسير في طريق المرشد الإيراني، علي خامنئي، سيلقى المصير ذاته".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير أن المواجهة العسكرية مع حزب الله قد تستمر أياماً عدة، مشيراً إلى أن الجيش انتقل من وضعية الدفاع إلى الهجوم.

وجاءت تصريحات زامير عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في لبنان ليل الأحد - الاثنين، بعد إعلان حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.