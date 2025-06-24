وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بانتهاك الهدنة ويتوعد بالرد والأخيرة تنفي

شفق نيوز/ اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، إيران بأنها انتهكت هدنة وقف إطلاق النار بين الجانبين، متوعداً بأنه أمر الجيش بتوجيه ضربات في قلب طهران، وهو نفته الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله "سنواصل شن هجمات على إيران رداً على انتهاك الهدنة، وقد أمرت الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار".

وأضاف "الرد الإسرائيلي سيشمل ضربات مكثفة ضد أهداف تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران".

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني ذلك، مؤكداً أن "الأخبار المتداولة بشأن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة بعد فرض وقف إطلاق النار على اسرائيل، عارية عن الصحة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن الدفاعات الجوية تصدت لصاروخين إيرانيين استهداف شمال إسرائيل.

بدورها نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن الإسعاف الاسرائيلي تأكيده أن لم يتم تسجيل أي إصابات باستثناء رجل تعرض لإصابة أثناء توجهه إلى الملجأ.

بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "طهران سوف تهتز".

يأتي ذلك بعد نحو ثلاث ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عنه في وقت متأخرة من ليلة أمس الاثنين.