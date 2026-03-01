كاتس: سننظم جسراً جوياً متواصلاً لهجوم قوي على طهران

شفق نيوز– الشرق الاوسط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، إن جيشه "سيقوم بتنظيم جسر جوي متواصل لتنفيذ هجوم قوي على أهداف في طهران".

وأضاف كاتس: "ننفذ ضربات مكثفة تستهدف مواقع تابعة للنظام وأجهزة القمع في طهران وفق خطة صدق عليها المستوى السياسي" وفق تعبيره.

في حين قال المتحدث العسكري الإسرائيلي: نعمل بصورة متسقة مع الجيش الأميركي في الهجمات على إيران.

وأضاف: نعمل للقضاء على التهديد الوجودي ولا يمكن تأجيل هذا الهدف مهما استمر الوقت.

وأشار إلى القضاء على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران.

وقال: "إنتاج الصواريخ في إيران كان في تزايد بعد تدميرنا نصف المخزون في الحرب السابقة".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ صباح أمس السبت 28 شباط ضربات جوية متواصلة استهدفت قيادات إيرانية بارزة، على رأسهم المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي، إلى جانب قادة في الجيش.

في المقابل، ردّت طهران بقصف قواعد أميركية في الخليج، فضلاً عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب.