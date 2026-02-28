وزير الدفاع الإسرائيلي: بدأنا هجوما استباقيا ضد إيران

شفق نيوز- طهران

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، شن "هجوم استباقي" على إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل شنت هجوماً استباقياً على إيران، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "بدأنا هجوماً استباقياً ضد إيران"، معلناً لاحقاً أنه "تم شن هجوم ثان".

وذكرت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أن صفارات الإنذار دوت في أنحاء إسرائيل كافة، بالتزامن مع إعلان "حالة طوارئ خاصة وفورية".

وفي بيان، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "إسرائيل شنت هجوماً استباقياً ضد إيران لإزالة التهديدات"، مضيفة أنه "من المتوقع هجوم صاروخي وطائرات من دون طيار ضد إسرائيل وسكانها في الوقت الفوري".

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع وقع أمراً بفرض حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية، داعياً إلى الالتزام بتعليمات السلطات والبقاء في المناطق المحمية.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في وسط طهران، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" سماع دوي انفجار وتصاعد دخان كثيف في المنطقة ذاتها.

ولم تصدر على الفور تفاصيل رسمية من الجانب الإيراني بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار، في وقت تتواصل فيه التطورات.