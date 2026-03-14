كاتس يربط نهاية الحرب بـ "اسقاط النظام" في إيران: دخلنا مرحلة الحسم

شفق نيوز/ القدس

رهن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، مسألة إنهاء المواجهة العسكرية المحتدمة في المنطقة بقيام الشعب الإيراني بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في طهران.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كاتس قوله: إن "المواجهة مع طهران آخذة في التصاعد، ونحن ندخل الآن مرحلة الحسم"، مشدداً على أن العمليات العسكرية ستستمر "طالما كان ذلك مطلوباً" لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "الشعب الإيراني يمتلك وحده مفتاح إنهاء هذه المواجهة عبر اسقاط النظام الحاكم"، في إشارة واضحة إلى سعي تل أبيب لتحويل الضغط العسكري إلى حراك سياسي داخلي ينهي نفوذ طهران الإقليمي.