وزير الدفاع الاسرائيلي يعلن اغتيال قائد فيلق فلسطين في الحرس الثوري

شفق نيوز/ صرح وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، بمقتل قائد فيلق فلسطين التابع للحرس الثوري الإيراني سعيد ايزادي بضربة جوية عبر طائرة مسيّرة استهدفته داخل شقته في مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن هذا القائد في الحرس الثوري كان مسؤولاً عن تمويل حركتي حماس، والجهاد الفلسطينيتين قبل هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في خبر لها بثته، إن عملية اغتيال ايزادي جرت بمعلومات استخباراتية دقيقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، اغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو هاجم واغتال بواسطة طائرات مقاتلة أمين فور جودخي، قائد لواء الطائرات غير المأهولة الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري".

وتابع: "في إطار منصبه، دفع أمين فور جودخي مئات الطائرات غير المأهولة نحو أراضي إسرائيل، من منطقة الأهواز جنوب غربي إيران".

و"بعد اغتيال طهار فور قائد مقر الطائرات غير المأهولة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري في 13 حزيران/ يونيو، تولى جودخي دورا مركزيا في نشاطات المقر"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

ولم يتضح على الفور الموقع الذي تم به استهداف المسؤول العسكري الإيراني البارز.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر من صباح السبت، أنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها وسط إيران، في اليوم التاسع من الصراع بين الجانبين.