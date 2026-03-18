وزير الدفاع الاسرائيلي يعلن اغتيال رئيس الاستخبارات الايرانية

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، في وقت تحدثت فيه تل أبيب عن توسيع نطاق عملياتها ورفع مستوى التصعيد على جبهتي إيران ولبنان.

وقال كاتس، خلال إحاطة للأجهزة الأمنية، وفق وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل اغتالت وزير الاستخبارات الإيراني"، وذلك بعد ساعات من تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى تنفيذ محاولة اغتيال في طهران الليلة الماضية، مع انتظار نتائج العملية قبل تأكيدها.

ولوّح كاتس برفع مستوى الحرب التي تديرها إسرائيل ضد إيران وحزب الله، متحدثاً عن "مفاجآت" على مختلف الجبهات، دون توضيح طبيعة التصعيد، سواء كان عبر توسيع العمليات العسكرية أو تكثيف الاغتيالات أو التوغل البري.

وأضاف أن "رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو منح الجيش حرية تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات إيرانية دون الحاجة إلى مصادقة مسبقة من القيادة السياسية"، في إجراء جديد يخالف الآليات المتبعة سابقاً.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "القناة 15"، قد أفادت بأن الخطيب كان هدفاً لغارة جوية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران ليل الثلاثاء، مشيرة إلى أن مصيره ظل غير واضح.

ويُعد الخطيب المسؤول الأول عن وزارة الاستخبارات الإيرانية، أحد أبرز الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما كانت الخزانة الأميركية قد فرضت عليه عقوبات عام 2022، متهمة إياه بالإشراف على أنشطة إلكترونية وعمليات استهدفت معارضين ومنشآت خارجية.