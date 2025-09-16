وزير الدفاع الاسرائيلي: جيشنا يقصف بيد من حديد وغزة تحترق

شفق نيوز - متابعة

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، على مواصلة الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية في ضرب قطاع غزة بهدف هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن.

وكان مسؤولون اسرائيليون قد افادوا، أن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً، أمس الاثنين، للسيطرة على مدينة غزة.

وكتب كاتس في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، أن "غزة تحترق وجيشنا يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب".

وأضاف "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن".

وتعرّضت مدينة غزة، فجر الثلاثاء، لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان "وكالة الصحافة الفرنسية"، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى "تل أبيب" للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لها.