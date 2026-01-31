وزير الداخلية السورية يعلن اعتقال منفذي الاعتداءات على منطقة المزة

شفق نيوز- دمشق

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، يوم السبت، عن إلقاء القبض على منفذي الهجمات على منطقة المزة ومطارها العسكري، الذين استهدفوا المنطقة بالقذائف

وقال خطاب، بتدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المجرمين الذين استهدفوا منطقة المزة ومطارها العسكري عدة مرات، في محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، أصبحوا اليوم في قبضة القوات الأمنية"، مبيناً أن "هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من أمن العاصمة واستقرارها".

وكانت مديرية إعلام دمشق قد أفادت، في 4 كانون الثاني/يناير، بسقوط ثلاث قذائف عشوائية في منطقة المِزّة بالعاصمة دمشق، اقتصرت أضرارها على الخسائر المادية دون تسجيل إصابات بشرية، وأوضحت المديرية أن إحدى القذائف أصابت قبة مسجد المحمدي، فيما سقطت الثانية على مبنى الاتصالات، والثالثة في محيط مطار المِزّة العسكري.

وأشارت إلى أن مديرية الطوارئ في دمشق باشرت فوراً معالجة الأضرار وتأمين الموقع، بالتوازي مع قيام قوات الأمن باستطلاع المكان وتقدير الموقف ومتابعة مصدر إطلاق المقذوفات.

وفي السياق ذاته، اطّلع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، على الأضرار التي لحقت بمسجد المحمدي، ووجّها بضرورة إصلاح جميع الأضرار بشكل عاجل وإعادة المسجد إلى وضعه الطبيعي في أقرب وقت.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، سقطت قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المِزّة العسكري، في حوادث متكررة هدفت إلى الإخلال بالأمن، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تتبع منفذيها وإلقاء القبض عليهم.