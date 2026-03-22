وزير الخزانة الأميركي: لا نستبعد نشر قوات في جزيرة خرج

شفق نيوز- واشنطن

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، إن "جميع الخيارات مطروحة" بما في ذلك إرسال قوات أميركية لتأمين جزيرة خرج الإيرانية، مؤكداً أن "التصعيد قد يكون ضرورياً من أجل خفض التصعيد" في الحرب مع إيران.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أن "الشعب الأميركي يدرك أن الأسعار سترتفع مؤقتاً مقابل إزالة نظام إيراني يملك سلاحاً نووياً"، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب "يمكنه إنهاء الحرب في أي وقت يريده، لكنه كان واضحاً بشأن الأهداف".

وأوضح أن هذه الأهداف تشمل "تدمير سلاح الجو الإيراني، والبحرية، وقدرات الصواريخ"، مؤكداً أن الرئيس ترمب "سيتخذ أي خطوات ضرورية لتحقيق تلك الأهداف".

وكان ترمب قد حذر، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "إذا لم تَقُمْ إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ومن دون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديهم، بدءاً من الأكبر أولاً!".

وأشار بيسنت إلى أن الحديث عن اتجاه الحرب نحو الانحسار لا يتناقض مع استمرار الضربات، قائلاً إن "الأمرين ليسا متناقضين"، في إشارة إلى مواقف الرئيس المتباينة بشأن مسار الحرب.