وزير الخزانة الأميركية: النفط سيتدفق بعد أسبوع من فتح هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز، سيتم بعد أسبوع من فتح المضيق، مبينا أن وزراء المالية في الشرق الأوسط هم من أبلغوه بذاك.

وقال بيسنت في تصريحات صحفية: إن "نظرائي بالشرق الأوسط أبلغوني أنه سيتم شحن النفط فور فتح مضيق هرمز".

وتابع بيسنت: "تدفق النفط سيعود لطبيعته بعد أسبوع واحد من فتح مضيق هرمز،"، مشيراً إلى أنه "التزمنا بوقف النار مع إيران والحرب تقترب من نهايتها".

وأكمل بيسنت: "أعلنا عملية الغضب الاقتصادي على إيران ونمارس منذ أكثر من عام سياسة الضغط الأقصى عليها، وأبلغنا الدول التي تشتري النفط الإيراني استعدادنا لفرض عقوبات ثانوية".

يشار إلى أن وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ" للأنباء، قد أفادتا مساء اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

وذكرت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله، إن "إسرائيل تتوقع تمديد وقف إطلاق النار مع إيران".

من جهتها، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر قوله، إن "الولايات المتحدة وإيران تدرسان تمديد الهدنة لمدة أسبوعين، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل".

وفي وقت سابق من اليوم أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في بيان، إنه تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأميركية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط.