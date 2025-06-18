وزير الخارجية الإيراني ينفي إرسال وفد للتفاوض إلى سلطة عمان

شفق نيوز/ نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إرسال أي وفد تفاوضي لسلطنة عمان.

وقال عراقيجي في تصريحات نقلها الإعلام الإيراني: الأنباء المنشورة حول سفر وفد إيراني إلى مسقط غير صحيحة".

واكد "لم أسافر إلى عمان".

وكانت وكالة رويترز، أفادت يوم الأربعاء، بوصول وفد تفاوضي إيراني لسلطنة عمان.

وجاء في خبرها، أن "طائرة الوفد الإيراني هبطت قبل قليل في سلطنة عمان".

وجاء هذا الإعلان، بعد الكشف عن إقلاع طائرة إيرانية حكومية من طهران، رغم الحظر الجوي واستمرار القصف المتبادل مع إسرائيل.

يشار إلى أن، انباء أفادت بوجود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في سلطنة عمان، ومن المفترض ان تجرى جولة مفاوضات مساء اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الأربعاء، أن بلاده قد تساهم بضرب إيران وقد لا تساهم، فيما بين أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما.

وقال ترامب في كلمة له: قد نساهم بضرب إيران وقد لا نساهم، ولقد اكتفيت من إيران أريد استسلاماً غير مشروط، وعليها الجلوس للتفاوض".

وأضاف، أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما وربما لن نستكمل الأسبوع، فلن نقبل دولة فيها نظام يهدد بتدمير مساحات شاسعة".

وردا على سؤال حول المرشد الإيراني علي خامنئي، قال ترامب: حظا سعيدا.