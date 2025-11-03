وزير الخارجية الإيراني: لم نعتبر السعودية عدواً وهناك أخطاء من جانبنا أيضاَ

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين، أن بلاده لم تعتبر المملكة العربية السعودية في أي وقت عدواً لها، مشيراً إلى أن الخلافات في وجهات النظر، التي وصلت أحياناً إلى قطع العلاقات، لا تعني وجود عداء بين الطرفين.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية، أن هناك سوء تفاهمات كثيرة بين إيران والسعودية، بعضها يعود إلى ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، وربما كان هناك أخطاء من جانب إيران ساهمت في تعميق تلك الفجوات.

وفي سياق آخر، وصف عراقجي تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بشأن السلاح النووي الإيراني بأنها "واقعية".

واشار المدير العام للوكالة في تصريح له إلى أن إيران لم تطور سلاحاً نووياً ولم تفعل ذلك في أي وقت، فيما شدّد وزير الخارجية العُماني، الوسيط الموثوق بين إيران والولايات المتحدة، على أن إيران لم تمثل أي تهديد نووي في أي وقت.