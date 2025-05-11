وزير الخارجية الإيراني: قدمنا ضمانات لواشنطن رغم كم التناقضات

شفق نيوز/ رأى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، أن المواقف المتناقضة للولايات المتحدة إحدى المشكلات الخطيرة التي تواجهها المحادثات، لافتاً إلى تقديم ضمانات للجانب الأمريكي، بأن البرنامج النووي الإيراني سيبقى سلمياً.

‎وفي تصريح له قبيل مغادرته الى سلطنة عُمان للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات الايرانية-الامريكية غيرالمباشرة، قال عراقجي: "بعد زيارتي الاقليمية أمس والمشاورات مع المملكة العربية السعودية وقطر، أغادر اليوم لحضور الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة وقد أجرينا المزيد من المشاورات هذا الصباح في طهران، ونأمل أن نصل في هذه الجولة إلى نقطة حاسمة.

‎وأشار وزير الخارجية، إلى أنه يسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من الجانب الآخر (امريكا)، سواء في المقابلات أو في المواقف، قائلا: "نشهد وجود تناقضات سواء داخل أو خارج غرفة المفاوضات، أو في الفضاء الإعلامي، إن مواقف الجانب الآخر تتغير وتتحول باستمرار، وهذا هو أحد المشاكل في المفاوضات، لكن إيران على عكس الطرف الآخر، لديها مواقف معروفة ومبدئية، لقد تحركنا في خط مستقيم تماما ومواقفنا واضحة تماما".

‎واكد عراقجي على ان البرنامج النووي الإيراني يتمتع بأسس قانونية وتنظيمية قوية، وكانت كافة جوانبه السلمية دائما وستظل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أحد حقوق الشعب الإيراني التي لا يجوز حتى التفاوض عليها أو المتاجرة بها.

‎وفي إشارة إلى استعداد إيران لبناء الثقة واتخاذ خطوات أخرى في مجال الأنشطة النووية، أوضح عراقجي، أن هذه المسألة كانت دائما واحدة من أولويات ايران وتم تناولها في المفاوضات السابقة، مبيّنا انه الان واستنادا إلى المنطق نفسه، قدمت ايران للأطراف الأخرى خطة يمكنها ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".