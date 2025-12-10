وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران ويقترح لقاء بدولة محايدة

شفق نيوز- بيروت

رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، يوم الأربعاء، دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، مؤكداً أن الأجواء المؤاتية للزيارة "غير متوفرة"، مقترحاً اللقاء في دولة ثالثة "محايدة".

وقال وزير الخارجية اللبناني في بيان: "في ردي على رسالة الوزير الإيراني عباس عراقجي، أبلغته اعتذاري عن عدم قبول دعوته لزيارة طهران في ظل الظروف الحالية".

وأضاف أن الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة "لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية للزيارة غير متوفرة".

وأكد رجي أنه جدد الدعوة لعراقجي للقائه "في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها".

وأعرب في الوقت نفسه عن "الاستعداد لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وتلقى رجي في وقت سابق من هذا الشهر دعوة من وزير الخارجية الإيراني "للتشاور حول تطور العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية"، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.

وعلى وقع ضغوط أميركية وتخوف من تصعيد إسرائيل ضرباتها، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله في خطوة عارضها الحزب وطهران.