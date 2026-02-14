وزير الخارجية السوري: "قسد" جزء منا ونعمل على مقاربة لضمان التكامل

شفق نيوز- ميونخ

أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، يوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جزء من الحكومة، ونعمل على مقاربة معها لضمان التكامل.

وأضاف الشيباني في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن، أن لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بحضور قادة "قسد" يمثل الوحدة السورية.

إلى ذلك، قال الوزير السوري إن تصرفات إسرائيل تزعزع استقرار سوريا، و"جلبنا إسرائيل إلى طاولة الحوار بدعم الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن إسرائيل تبالغ بالتفكير بالمخاطر بشأن سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو التقى مع نظيره السوري أسعد الشيباني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وشدد روبيو على أهمية تنفيذ اتفاق دائم لوقف إطلاق نار وللاندماج في شمال شرقي سوريا، كما رحب بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة، وفق "رويترز".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الخارجية السورية، أمس الجمعة، أن الشيباني التقى روبيو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، في اجتماع أكدا فيه وحدة سوريا وتطرقا إلى الاتفاق الأخير مع "قسد".

كما أردفت الخارجية السورية أن الجانب الأميركي أبدى دعمه للحكومة السورية ولـ"اتفاق الاندماج الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية" الذي أعلنه الطرفان في 30 كانون الثاني/ يناير 2026.

كذلك نشرت الخارجية صوراً للقاء يظهر فيها إلى جانب الشيباني، كل من مظلوم عبدي والقيادية الكوردية إلهام أحمد، خلال مشاركتهما في اللقاء مع الوفد السوري.

من جهته أعلن عبدي أنه شارك بالاجتماع إلى جانب الشيباني، ووصفه بأنه كان "إيجابياً".

يذكر أنه في 30 كانون الثاني/ يناير 2026 وقعت دمشق و"قسد" اتفاقاً جديداً شاملاً نص على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين وبدء خطوات الاندماج الكلي للقوات الكوردية ضمن القوات الحكومية.

فيما سلمت "قسد" مراكزها العسكرية في الحسكة والقامشلي إلى قوات الأمن الحكومية التي دخلتها الشهر الماضي، فضلاً عن مطارات وحقول نفطية في شمال شرق البلاد.

وجاءت تلك التطورات بعد مواجهات عسكرية في حلب ودير الزور والرقة وغيرها شمال شرقي سوريا، تمكنت إثرها القوات السورية من السيطرة على تلك المناطق، كما أتت بعد وساطات ومساع أميركية من أجل دفع الجانبين للتهدئة والتوصل لاتفاق نهائي.