وزير الخارجية السعودي: ندعم المفاوضات بين طهران وواشنطن

شفق نيوز- ليوبليانا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، أن المملكة العربية تدعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بخصوص الملف النووي الجارية في العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، لبحث الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن "السعودية تأمل أن يتم حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن "هناك تحديات لا تزال قائمة فيما يتعلق بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإعادة إعماره".

وأعرب عن أمله في أن ينجح مجلس السلام في تجاوز هذه المعضلات، وتمكين وصول المساعدات إلى غزة بشكل كاف ومستدام، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار.