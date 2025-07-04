وزير الخارجية الروسي يدعو الى منع أي مواجهة مستقبلية بين إيران وإسرائيل

شفق نيوز- موسكو/أربيل

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إلى ضرورة عدم تجدد الصراع بين إيران واسرائيل في المستقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الروسية موسكو.

وقال لافروف خلال المؤتمر، "نعول على أن دول الخليج وإيران ستظهر الحكمة لتنفيذ كافة الإجراءات الإيجابية التي تم التوصل إليها في الفترة الأخيرة"

وأضاف "نأمل في استمرار وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل ومنع أي مواجهة في المستقبل".

وجدد الوزير موقف بلاده من سوريا بـ"ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها"، مردفا بالقول إن "مواقفنا متقاربة مع السعودية فيما يتعلق بسوريا".

كما وطالب لافروف بوقف إطلاق النار من قبل اسرائيل لإيصال المساعدات الانسانية الى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال أيضا إن "الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل من مثيلاتها في غزة"، مؤكدا أن روسيا تدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع وزير الخارجية الروسي القول، إن منظمة "أوبك+" تعمل كثيرا بشأن مبادرات روسية سعودية مشتركة، والبلدان جزء من لجنة الرقابة في "أوبك+" لذلك نسعى في هذا الإطار إلى استقرار السوق العالمية، وسنستمر في هذا المسار.

بدوره أكد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة السلام الشامل والعادل على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأثنى بن فرحان على الموقف المبدئي لروسيا إزاء القضية الفلسطينية ودعم مسار السلام، قائلا "نعول على استمرار هذا الدور المهم".

ولفت إلى أن "روسيا كانت داعمة للحلول الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني"، معربا عن أمله بأن "تستمر روسيا في دورها في مسار التفاوض والتسوية في شتى الملفات الحساسة".

ووصل وزير الخارجية السعودي، أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، وأهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية السعودي قد تلقى الأحد الماضي رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وشعبَيهما، وسُبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.