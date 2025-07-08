وزير الخارجية البريطاني يلوّح بإجراءات ضد إسرائيل: الوضع لايحتمل

شفق نيوز- لندن

شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يوم الثلاثاء، على أن بلاده قد تتخذ مزيداً من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع الراهن في قطاع غزة، في وقت تحدث فيه مسؤولون إسرائيليون عن إمكانية سد الفجوات مع حركة "حماس" خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطر.

وقال لامي خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية: "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفاً: "يجب أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة". وعند سؤاله عمّا إذا كانت بريطانيا ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، أجاب: "نعم، نعم، سنفعل"، مشدداً على أن استمرار الوضع غير المحتمل سيدفع الحكومة إلى مزيد من الخطوات ضد تل أبيب.

في غضون ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، إن من الممكن سد الثغرات بين إسرائيل وحماس في محادثات الدوحة، لكن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أكثر من بضعة أيام.

وأشاروا في لقاء مع صحفيين في واشنطن إلى إحراز تقدم، دون تحديد النقاط العالقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، يوم الثلاثاء، أن جهود الوسطاء تتركز على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى أن الوفدين، الإسرائيلي وحماس، موجودان في الدوحة ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة.

وكانت قد بدأت في قطر، يوم الأحد الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وإطلاق سراح رهائن في غزة، وفق ما أفاد به مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة فرانس برس.

َواستؤنفت المفاوضات، صباح اليوم الثلاثاء، في الدوحة، بحضور الوسطاء المصريين والقطريين، وتركزت حول آليات تنفيذ المقترح، بحسب المصدر ذاته، الذي أكد أن "لا اختراق حتى الآن"، مشيراً إلى أن المفاوضات تناقش الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار.

ووصف المصدر المفاوضات بأنها "صعبة"، مضيفاً أن "حماس جادة في التوصل إلى اتفاق، والمأمول أن يضغط الجانب الأميركي على إسرائيل للوصول إلى تفاهم بشأن وقف النار وتبادل الأسرى والرهائن".